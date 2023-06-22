Врачи болеют и играют. В борьбе за кубок «Большого футбола» победила Елизаветинская больница

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Петербурге завершился ежегодный турнир «Большой футбол — 2023», в котором соревнуются команды врачей городских стационаров. Победила команда Елизаветинской больницы в финальной игре 22 июня.

В этом году в соревнованиях участвовали врачи восьми больниц: Мариинской и Елизаветинской, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Госпиталя для ветеранов войн, РНИИТО им. Вредена, Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова (бывшая МСЧ-122), Городского онкологического диспансера. Турнир длился с середины мая и завершился сегодня под дождем. Но, как говорят болельщики, накал страстей был таким, что его никто не заметил.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





До финала дошли Елизаветинская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Победила Елизаветинская со счетом 4:2. За третье место бились врачи Мариинской и Городской больницы № 26. Выиграла 26-я со счетом 2:1. Кубки призерам вручал Василий Дорофеев, бессменный организатор турнира «Большой футбол», главный врач Городской больницы № 26.



«В сравнении с прошлым годом выросло качество игры. Вероятно, потому, что врачи уже не страдают от одышки после перенесенного ковида, как это было в двух предыдущих турнирах, на них не «давила» сложная эпидемиологическая обстановка и усталость, вызванная ею. Отличие от предыдущих игр еще и в том, что составы команд были стабильными — не приходилось, как в коронавирусное время, искать замены на тренировках, а бывало, прямо перед матчами. И настроение, надо сказать, было другим. Эмоции в рядах болельщиков зашкаливали», — рассказал «Фонтанке» Василий Дорофеев.



Турнир среди врачей городских больниц «Большой футбол» проводится уже 10 лет, он приурочен ко Дню медицинского работника — отмечается в третье воскресенье июня. За эти годы в нем принимали участие практически все петербургские стационары.

