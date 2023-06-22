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    Врачи болеют и играют. В борьбе за кубок «Большого футбола» победила Елизаветинская больница

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    6 комментариев
    Фото: предоставлено организаторами
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    В Петербурге завершился ежегодный турнир «Большой футбол — 2023», в котором соревнуются команды врачей городских стационаров. Победила команда Елизаветинской больницы в финальной игре 22 июня.

    В этом году в соревнованиях участвовали врачи восьми больниц: Мариинской и Елизаветинской, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Госпиталя для ветеранов войн, РНИИТО им. Вредена, Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова (бывшая МСЧ-122), Городского онкологического диспансера. Турнир длился с середины мая и завершился сегодня под дождем. Но, как говорят болельщики, накал страстей был таким, что его никто не заметил.

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    До финала дошли Елизаветинская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Победила Елизаветинская со счетом 4:2. За третье место бились врачи Мариинской и Городской больницы № 26. Выиграла 26-я со счетом 2:1. Кубки призерам вручал Василий Дорофеев, бессменный организатор турнира «Большой футбол», главный врач Городской больницы № 26.

    «В сравнении с прошлым годом выросло качество игры. Вероятно, потому, что врачи уже не страдают от одышки после перенесенного ковида, как это было в двух предыдущих турнирах, на них не «давила» сложная эпидемиологическая обстановка и усталость, вызванная ею. Отличие от предыдущих игр еще и в том, что составы команд были стабильными — не приходилось, как в коронавирусное время, искать замены на тренировках, а бывало, прямо перед матчами. И настроение, надо сказать, было другим. Эмоции в рядах болельщиков зашкаливали», — рассказал «Фонтанке» Василий Дорофеев.

    Турнир среди врачей городских больниц «Большой футбол» проводится уже 10 лет, он приурочен ко Дню медицинского работника — отмечается в третье воскресенье июня. За эти годы в нем принимали участие практически все петербургские стационары.

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 6

    Гость22 Июн 2023 в 15:27
    № 26.
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