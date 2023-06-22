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    Первая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина открыта в России

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    В России появилась первая лаборатория, которая занимается изучением идей главы Китая Си Цзиньпина. Лаборатория создана на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) — это первая подобная научная организация за пределами Китая. Об этом пишет китайское агентство Синьхуа.

    Директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев сообщил журналистам, что в 2025 году лаборатория издаст большую научную монографию, которая позволит российскому читателю, в том числе в органах власти, познакомиться с идеями Си Цзиньпина и их значением для Китая.

    Бабаев подчеркнул, что правительству России необходимо хорошо понимать, какие идеи лежат в основе развития Китая. В ИКСА РАН понимают, что политика Китая будет неизменной еще долгие годы. «Соответственно, она будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени», — заявил Кирилл Бабаев.

    Лаборатория будет заниматься исследованиями идей Си Цзиньпина в области экономики, внешней и внутренней политики, социальной политики, в культуре, искусстве и идеологии. Российская лаборатория установит контакты с китайскими научными организациями, проведет совместные конференции и круглые столы.

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