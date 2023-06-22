Первая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина открыта в России

В России появилась первая лаборатория, которая занимается изучением идей главы Китая Си Цзиньпина. Лаборатория создана на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) — это первая подобная научная организация за пределами Китая. Об этом пишет китайское агентство Синьхуа.



Директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев сообщил журналистам, что в 2025 году лаборатория издаст большую научную монографию, которая позволит российскому читателю, в том числе в органах власти, познакомиться с идеями Си Цзиньпина и их значением для Китая.