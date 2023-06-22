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    Бывший глава отделения «Газпрома» получит 13 лет строгого режима

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    К 13 годам колонии строгого режима приговорили бывшего гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая за взятки и фиктивное устройство жены на работу. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости.

    «Назначить наказание в виде 13 лет колонии и 200 миллионов рублей штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал судья.

    Также суд в доход государства обратил квартиру и гараж подсудимого в Москве, изъятые при обыске в рабочем кабинете 208 тысяч рублей, а также найденные в квартире при обыске 1,5 миллиона рублей, 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

    В своем последнем слове Югай заявил, что невиновен. Гособвинение запрашивало экс-главе отделения «Газпрома» 12 лет колонии строгого режима и запрет заниматься определенными видами деятельности, штраф в размере 200 миллионов рублей.

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    Комментарии 6

    Гость22 Июн 2023 в 12:35
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