Бывший глава отделения «Газпрома» получит 13 лет строгого режима

К 13 годам колонии строгого режима приговорили бывшего гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая за взятки и фиктивное устройство жены на работу. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости.
«Назначить наказание в виде 13 лет колонии и 200 миллионов рублей штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал судья.
Также суд в доход государства обратил квартиру и гараж подсудимого в Москве, изъятые при обыске в рабочем кабинете
В своем последнем слове Югай заявил, что невиновен. Гособвинение запрашивало экс-главе отделения «Газпрома» 12 лет колонии строгого режима и запрет заниматься определенными видами деятельности, штраф в размере 2