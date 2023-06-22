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    Молодая автомобилистка сбила ребенка на велосипеде в Новой Ижоре

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    Юный велосипедист пострадал в ДТП в Пушкинском районе Петербурга вечером 21 июня. Он угодил под колеса автомобиля.

    ДТП случилось в 20:56 среды у дома 5 по Мишкинской улице в Новой Ижоре, стало известно «Фонтанке» 22 июня. 20-летняя девушка, управляя личным Nissan Tiida, сбила 8-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть на велосипеде. Ребенок был без сопровождения родителей.

    В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка. Автомобилистка за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД семь раз — за превышение скорости и нарушение правил парковки.

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