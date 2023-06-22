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    РИА: Минцифры планирует разрешить работу пиратских кинотеатров

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    Минцифры прорабатывает вопрос отказа от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, которые официально не представлены в России. Инициативу обсуждают с участниками отрасли. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Для разрешения работы есть несколько условий: видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы с пропагандой ЛГТБ.

    После начала спецоперации многие западные компании и стриминговые сервисы — Disney, Sony Pictures, Warner Bros., Netflix и другие — приостановили прокат своих проектов в России.

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