РИА: Минцифры планирует разрешить работу пиратских кинотеатров

Минцифры прорабатывает вопрос отказа от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, которые официально не представлены в России. Инициативу обсуждают с участниками отрасли. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Для разрешения работы есть несколько условий: видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы с пропагандой ЛГТБ.



После начала спецоперации многие западные компании и стриминговые сервисы — Disney, Sony Pictures, Warner Bros., Netflix и другие — приостановили прокат своих проектов в России.

