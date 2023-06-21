    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, зап

    764мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd84.23eur92.07

    «Наши мужики наколотили…» Путин рассказал о серьезных потерях противника в ходе контрнаступления

    4466
    117 комментариев

    В ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, противник несет серьезные потери не только в личном составе, но и в технике. Ситуация складывается таким образом, что ему есть над чем подумать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин днем 21 июня, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    «На сегодняшнюю ночь, я уж не говорю о потерях личного состава, — они очень значительны, наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — заявил глава государства. Он отметил, что среди уничтоженных есть не только «Леопарды», но и французская колесная техника и американские бронемашины.

    Владимир Путин отметил, что противник в данный момент «занимается восстановлением боеспособности». Президент добавил, что речь идет об опасении из-за «таких же масштабных потерь в будущем, потому что они могут привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом».

    Однако наступательный потенциал нельзя назвать исчерпанным, добавил Путин. Глава государства напомнил, что отдельные боевые действия по-прежнему имеют место быть, не прекращались ни обстрелы, ни разведки боем. Тем не менее «активных наступательных действий не проводится».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинБоевые действия
    ЛАЙК9
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 117

    Гость21 Июн 2023 в 18:23
    гнилой модератор
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    117
    close