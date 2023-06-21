«Наши мужики наколотили…» Путин рассказал о серьезных потерях противника в ходе контрнаступления

В ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, противник несет серьезные потери не только в личном составе, но и в технике. Ситуация складывается таким образом, что ему есть над чем подумать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин днем 21 июня, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.



«На сегодняшнюю ночь, я уж не говорю о потерях личного состава, — они очень значительны, наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — заявил глава государства. Он отметил, что среди уничтоженных есть не только «Леопарды», но и французская колесная техника и американские бронемашины.