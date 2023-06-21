«Наши мужики наколотили…» Путин рассказал о серьезных потерях противника в ходе контрнаступления

В ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, противник несет серьезные потери не только в личном составе, но и в технике. Ситуация складывается таким образом, что ему есть над чем подумать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин днем 21 июня, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«На сегодняшнюю ночь, я уж не говорю о потерях личного состава, — они очень значительны, наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — заявил глава государства. Он отметил, что среди уничтоженных есть не только «Леопарды», но и французская колесная техника и американские бронемашины.
Владимир Путин отметил, что противник в данный момент «занимается восстановлением боеспособности». Президент добавил, что речь идет об опасении из-за «таких же масштабных потерь в будущем, потому что они могут привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом».
Однако наступательный потенциал нельзя назвать исчерпанным, добавил Путин. Глава государства напомнил, что отдельные боевые действия по-прежнему имеют место быть, не прекращались ни обстрелы, ни разведки боем. Тем не менее «активных наступательных действий не проводится».