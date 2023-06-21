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    Из озера на севере Петербурга вытащили пьяную девочку. Еще одну спасали на берегу

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    Спасатели вытащили из Верхнего Суздальского озера тонувшую девочку.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, трагедия чуть не произошла накануне около половины четвертого часа дня на берегу озера в районе дома 31, корпус 3, по Большой Озерной улице. Девушку на вид лет пятнадцати вытащили из воды и передали в руки скорой. Она была, по предварительной информации, нетрезва.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Её подруге медицинскую помощь начали оказывать еще на берегу. Она была, предположительно, в алкогольной коме.

    Обеих госпитализировали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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