Из озера на севере Петербурга вытащили пьяную девочку. Еще одну спасали на берегу

Спасатели вытащили из Верхнего Суздальского озера тонувшую девочку.
Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, трагедия чуть не произошла накануне около половины четвертого часа дня на берегу озера в районе дома 31, корпус 3, по Большой Озерной улице. Девушку на вид лет пятнадцати вытащили из воды и передали в руки скорой. Она была, по предварительной информации, нетрезва.
Её подруге медицинскую помощь начали оказывать еще на берегу. Она была, предположительно, в алкогольной коме.
Обеих госпитализировали.