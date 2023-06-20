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    Двое подростков пострадали под колесами машин в Петербурге за вечер: один шел по «зебре», другой ехал

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    За несколько часов 19 июня в Петербурге произошло два ДТП с подростками. В Красносельском районе сбили пешехода, во Фрунзенском — велосипедиста. Оба угодили под колеса на регулируемых пешеходных переходах.

    В 17:10 у дома 67 по Бухарестской улице 61-летний петербуржец на своем Mitsubishi Outlander сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 12-летнего школьника, сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Шестиклассник переезжал дорогу на велосипеде под запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Второе ДТП произошло в 22:00 на регулируемом перекрестке проспекта Ветеранов с проспектом Маршала Жукова. 34-летняя жительница Ленобласти, следуя на своем Volkswagen Polo, повернула налево и сбила на регулируемой «зебре» 15-летнего пешехода. Девятиклассник переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Он тоже получил травмы средней тяжести.

    По обоим фактам полиция ведет проверки. Оба водителя ПДД нарушают нечасто: мужчина за 2023 год привлекался к административной ответственности один раз, женщина — дважды, все три случая связаны с превышением скорости.

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