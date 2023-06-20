Двое подростков пострадали под колесами машин в Петербурге за вечер: один шел по «зебре», другой ехал

За несколько часов 19 июня в Петербурге произошло два ДТП с подростками. В Красносельском районе сбили пешехода, во Фрунзенском — велосипедиста. Оба угодили под колеса на регулируемых пешеходных переходах.



В 17:10 у дома 67 по Бухарестской улице 61-летний петербуржец на своем Mitsubishi Outlander сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 12-летнего школьника, сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Шестиклассник переезжал дорогу на велосипеде под запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.