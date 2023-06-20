    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, сев

    763мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    Жара в Петербурге набирает обороты. Скоро будет 28 градусов

    7540
    19 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Жаркая и сухая погода сохраняется в Петербурге. В Ленобласти местами ожидается 28 градусов.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июня в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, местами до 11, днем составит 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.

    Метеорологические условия в регионе сегодня формирует скандинавский антициклон. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В Ленинградской области 23–28 градусов, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекса», и ночная, и дневная температура в Петербурге сегодня повышенная, УФ-индекс приблизится к высокому уровню. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 23 градусов. Самое холодное 20 июня выдалось в 1963 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 30.

    Завтра может стать еще на один градус теплее, а 22 июня — до 28 при кратковременных дождях.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыЛетоЖара
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close