Жара в Петербурге набирает обороты. Скоро будет 28 градусов

Жаркая и сухая погода сохраняется в Петербурге. В Ленобласти местами ожидается 28 градусов.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июня в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, местами до 11, днем составит 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.
Метеорологические условия в регионе сегодня формирует скандинавский антициклон. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В Ленинградской области 23–28 градусов, сообщает центр «ФОБОС».
По данным «Яндекса», и ночная, и дневная температура в Петербурге сегодня повышенная, УФ-индекс приблизится к высокому уровню. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 23 градусов. Самое холодное 20 июня выдалось в 1963 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 30.
Завтра может стать еще на один градус теплее, а 22 июня — до 28 при кратковременных дождях.