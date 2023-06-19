Это чисто женское. Откуда взялось столько тополиного пуха в этом году

Лето 2023 года началось в Петербурге с настоящего нашествия тополиного пуха. Он сбивается в огромные пыльные клубы, горит, провоцирует пожары и душит аллергиков. «Фонтанка» выяснила, почему многолетняя битва с тополями так и не принесла победы над пухом.



В этом году количество пуха не стало какой-то аномалией, в один голос заверили «Фонтанку» ученые-дендрологи и чиновники. Виновато стечение обстоятельств. Обычно хватает самого легкого дождика, чтобы большая часть пуха смылась в ливневые стоки. Сейчас же в период активного плодоношения 95 тысяч тополей всех видов, которых насчитывают в городе чиновники, не выпало ни капли дождя, да к тому же дул довольно сильный ветер.

Кстати, не только тополя производят большое количество пуха, но и осины. Дело в том, что с точки зрения ботаника, это почти одно и то же — два вида одного и того же рода тополь (семейство ивовых). Вообще, научное название осины — тополь дрожащий (Pópulus trémula), и своего пуха с пыльцой и пылью она производит не меньше самых обычных тополей.



Руководитель просветительского центра БИН РАН дендролог Юрий Калугин рассказал, что пуха в Петербурге действительно много из-за большого количества женских особей тополей, которые каждый год пылят и приносят дискомфорт городским жителям. Однако пользы тополь приносит больше, чем вреда, уверен ученый. Это очень экологичное дерево, аккумулирует на себе тяжелые металлы, вырабатывает много кислорода.

Побороть ежегодное нашествие пуха можно за 5–10 лет с помощью замены старых деревьев «пушных» пород на специально выведенные сорта тополя ленинградский и невский, особенность которых в том, что они являются только мужскими особями и, соответственно, пылят меньше или вовсе не пылят, — предлагает Юрий Калугин.



Василий Нешатаев, заведующий кафедрой дендрологии и ботаники Лесотехнической академии (СПбЛТУ), доктор биологических наук поддержал слова коллеги, добавив, что в Петербурге преимущественно растет берлинский тополь, который был выведен в Берлинском ботаническом саду для озеленения мегаполисов и отличается своей высокой скоростью роста и неприхотливостью в уходе. Также Василий Нешатаев сообщил, что раньше в Петербурге с тополями боролись только в том случае, если они были аварийными деревьями и угрожали жизни горожан, а централизованная система уничтожения и замены генерирующих опасный пух деревьев так и не была внедрена.



В целом борьба конкретно с тополями и правда не была задачей № 1 у городских служб. Истории, когда в 2009 году спилили целую тополиную аллею на Московском проспекте, — это именно эпизоды борьбы с деревьями-угрозами. Чиновники указывают на то, что и сейчас главный фокус — замена тополей более безопасными видами.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Периодически горожане пытаются защитить свои любимые деревья от уничтожения, как, например, житель 16-й линии Васильевского острова в 2019 году. Ему удалось получить заключение Лесотехнической академии о том, что конкретный тополь полон сил и не представляет угрозы, однако оспорить порубочный билет не получилось даже в суде. Главный аргумент городских садовников — вместо старого дерева посадят новое, так что права горожан не нарушаются.

«При компенсационном озеленении используются деревья ценных пород, в основном липы и клены различных видов и форм, рябины, яблони. Тополя высаживаются в крайне ограниченном объеме, в основном для восполнения линейных посадок. Так, доля тополей, планируемых к высадке в 2023 году, составляет 0,61% от общего количества высаживаемых деревьев», — сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.



«Количество тополиного пуха по годам отличается несущественно, однако в текущем году в связи с отсутствием осадков он заметнее. Дожди способствовали бы оседанию пуха на поверхности и упростили бы уборку», — рассказали чиновники.



Несмотря на существенные проблемы, которые приносит пух городу, а это не только серьезные дыхательные расстройства у аллергиков, но даже и пожары, какой-то конкретной «антипушной» процедуры в городе нет: «Ежедневная влажная уборка и так позволяет справляться с ним. Во время чистки проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек тополиный пух поглощается пылесосами, смывается поливомоечными машинами, убирается с лотковой зоны вместе со смётом».

Вместе с тем стоит признать, проблема тех же пожаров из-за горящего пуха для 2023 года не уникальна. В прошлом году в Петербурге из-за него, например, сгорела легковушка Iran Khodro, а на Серафимовском и Красненьком кладбищах наблюдалась натуральная россыпь пожаров, повредивших могильные плиты.



Проблемы с тополиных пухом возникают не только в Петербурге. Не так давно в Екатеринбурге поджигатели пуха спалили жилой дом и машину, а в Новосибирске одновременно пришлось тушить 150 очагов возгорания тополиного пуха.



В Германии тополиный пух представляет еще большую проблему, чем в России, из-за большей посадки того самого тополя берлинского. Улицы буквально обволакивает пух. С одной стороны, красиво, с другой, опасно, так как летом в Германии часто бывает засуха, которая в совокупности с тополиным пухом и сухой травой могут причинить много бед. «Тополя — якобы безобидные деревья, но теперь специалисты бьют тревогу! Пушистые семена тополя, также известные как "тополиный пух", представляют серьезную угрозу пожара. Эти на первый взгляд безобидные летающие семена могут превратиться в настоящие зажигательные бомбы в сухую погоду», — пишет в июне этого года издание Watter.de.



В Японии также существует проблема с распространением пыльцы, но не тополя, а японского кедра (суги), из-за которой в этом году страна, как подсчитали местные чиновники, потеряла более 300 миллиардов иен. Многие японцы, спасаясь от аллергической пыльцы, перестали выходить на улицу без особой необходимости. Сферы развлечений, общепита и транспорта на время распространения пыльцы почти полностью парализовало из-за нехватки посетителей и пассажиров.

