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    На Красненьком кладбище горящий тополиный пух повредил больше десятка могил

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    Пострадавших от огня кладбищ в Петербурге уже два. Петербуржцы, посетившие в эти выходные Красненькое кладбище на проспекте Стачек, увидели закопченные надгробия, уничтоженные венки и горы тополиного пуха.

    Как рассказала «Фонтанке» читательница Ольга, 3 июля её родственник пришел навестить могилы родных и встретил почерневшие камни и сгоревшие венки. В округе огонь повредил не меньше десяти захоронений.

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    Судя по проплешинам на местах, на могилах горел тополиный пух. Его, по словам Ольги, администрация кладбища предпочитает не замечать. Сейчас родственники думают, как восстанавливать поврежденные могилы.

    читатель Фонтанки

    На Серафимовском кладбище в ночь на 3 июля также тушили пожар, который разгорелся из-за тополиного пуха.

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