На Серафимовском кладбище тушили 150 «квадратов», очевидцы говорят о пострадавших могилах

Пожар на Серафимовском кладбище в Приморском районе Петербурге тушили в ночь со 2 на 3 июля три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Огонь охватил в общей сложности 150 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, пожарных вызвали на Заусадебную улицу, 33, в 23:07. «На открытой территории происходит горение мусора на площади 150 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — отчитываются в ведомстве.



Местные жители, как уже писала «Фонтанка», утверждают, что горел тополиный пух. «Это пух тополиный горит, кто-то поджег, вчера гаражи горели, угол Фучика и Софийской, там тоже пуха [много], <...> а он горит как порох, тем более в такую жару», — пишет Дима в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Анна подробно описывала сам пожар: «Первый раз видела, как работают пожарные. Такие молодцы! Просто герои!!! Всё потушили и уехали минут 10 назад. <...> Пострадали в основном могилы у мусорной кучи (где грузовики на технической дороге), остальные не сильно вроде. По пуху быстро перемещалось пламя».

