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    На Серафимовском кладбище тушили 150 «квадратов», очевидцы говорят о пострадавших могилах

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    Пожар на Серафимовском кладбище в Приморском районе Петербурге тушили в ночь со 2 на 3 июля три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Огонь охватил в общей сложности 150 квадратных метров.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, пожарных вызвали на Заусадебную улицу, 33, в 23:07. «На открытой территории происходит горение мусора на площади 150 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — отчитываются в ведомстве.

    Местные жители, как уже писала «Фонтанка», утверждают, что горел тополиный пух. «Это пух тополиный горит, кто-то поджег, вчера гаражи горели, угол Фучика и Софийской, там тоже пуха [много], <...> а он горит как порох, тем более в такую жару», — пишет Дима в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    Анна подробно описывала сам пожар: «Первый раз видела, как работают пожарные. Такие молодцы! Просто герои!!! Всё потушили и уехали минут 10 назад. <...> Пострадали в основном могилы у мусорной кучи (где грузовики на технической дороге), остальные не сильно вроде. По пуху быстро перемещалось пламя».

    В этом году пуха у кладбища больше обычного, отмечают многие. «Живу рядом. Тут будто снег идёт, настолько пуха много. Я никогда такого не видела! Через день убираю огромные комья пуха с балкона. С волейбольный мяч размером», — делится Евгения. «Уж не знаю, что было причиной, но пуха сейчас огромное количество. Живу как раз напротив, так пух стеной летает, на 10-м этаже просто снег из пуха, и летит эта стена прямо с кладбища», — добавляет Марина.

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