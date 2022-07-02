Очевидцы сообщают о пожаре на Серафимовском кладбище. На видео — россыпь «костров»

В Петербурге в жаркую субботу, 2 июля, было много пожаров. Вечером горожане в соцсетях сообщили о том, что что-то горит Серафимовском кладбище — возможно, тополиный пух.
На видео в телеграм-канале «Мегаполис» видно несколько очагов огня. «Это пух горит, живу в этом же доме, началось в одном месте и очень быстро пошло дальше», — рассказывает один из подписчиков в комментариях. «Хабарики бросают, а там все в пухе тополином», — добавляет другой.
Подробностей и официальной информации пока нет.
ГУ МЧС по Петербургу 2 июля сообщило об 11 пожарах. Горели машины, бытовки (дважды), мусор (дважды), гаражи, ангар, квартиры. При пожаре в квартире в переулке Ногина, 6, (Невский район) в начале седьмого вечера пострадала женщина, её госпитализировали.
Читатели «Фонтанки» также сообщили о задымлении в здании заправки на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Пожарных машин на видео не заметно. Информации о таком пожаре от ГУ МЧС не поступало.
читатель «Фонтанки» Михаил