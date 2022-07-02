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    Очевидцы сообщают о пожаре на Серафимовском кладбище. На видео — россыпь «костров»

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    4 комментария

    В Петербурге в жаркую субботу, 2 июля, было много пожаров. Вечером горожане в соцсетях сообщили о том, что что-то горит Серафимовском кладбище — возможно, тополиный пух.

    Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline/77704" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Скриншот из видео в телеграм-канале «Мегаполис»
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    На видео в телеграм-канале «Мегаполис» видно несколько очагов огня. «Это пух горит, живу в этом же доме, началось в одном месте и очень быстро пошло дальше», — рассказывает один из подписчиков в комментариях. «Хабарики бросают, а там все в пухе тополином», — добавляет другой.

    Подробностей и официальной информации пока нет.

    ГУ МЧС по Петербургу 2 июля сообщило об 11 пожарах. Горели машины, бытовки (дважды), мусор (дважды), гаражи, ангар, квартиры. При пожаре в квартире в переулке Ногина, 6, (Невский район) в начале седьмого вечера пострадала женщина, её госпитализировали.

    Читатели «Фонтанки» также сообщили о задымлении в здании заправки на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Пожарных машин на видео не заметно. Информации о таком пожаре от ГУ МЧС не поступало.

    читатель «Фонтанки» Михаил

    Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline/77704" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Скриншот из видео в телеграм-канале «Мегаполис»

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