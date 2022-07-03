Очень редкую машину уничтожили в Петербурге с помощью тополиного пуха

Видео показало, что неизвестный поджёг пух под днищем автомобиля.
Машина иранского производства сгорела в Купчино. У рядом припаркованной «Лады» обгорела дверь. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 июля.
Сообщение о возгорании у дома 23, корпус 3, по Бухарестской улице поступило в единую службу спасения 112 накануне после часа дня. Загорелся седан Iran Khodro, принадлежащий 64-летнему мужчине. Огонь перекинулся и на припаркованный рядом ВАЗ-2114. У отечественной легковушки обгорела дверь.
Полиция подняла записи с уличных камер и увидела, что пожар начался после того, как неизвестный мужчина подпалил тополиный пух под машиной. Когда автомобиль загорелся, человек сел в белую «Ладу» и уехал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Крупный пожар на Серафимовском кладбище (видео) очевидцы также связывают в тополиным пухом. В ночь на 3 июля на кладбище тушили 150 квадратных метров.