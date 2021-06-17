Поджигая пух, новосибирцы устроили за день 150 пожаров

Спасатели просят не поджигать тополиный пух, даже если очень сильно хочется.



Как сообщает NGS со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области, 16 июня «пожарно-спасательные подразделения реагировали на 220 загораний, из них более 150 связаны с поджиганием пуха». Из-за количества вызовов машины МЧС не успевают заезжать в части.



Безобидное с виду развлечение может привести к возгоранию машин и зданий. Похожий инцидент произошёл на днях в Екатеринбурге: парочка подожгла пух, а когда от него вспыхнул автомобиль, спешно скрылась.

