В Петербурге горит тополиный пух. МЧС рассказывает, что делать

Тополиный пух, ежегодно докучающий аллергикам, в последние дни стал причиной пожаров. «Фонтанка» уже писала, как пенсионер из Фрунзенского района лишился машины из-за чужой шалости. А утром 18 июня пух загорелся уже на набережной Черной речки.
В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что только за минувшие сутки их личный состав девять раз выезжал на тушение тополиного пуха в разных районах. В пресс-службе отметили, что пушистые семена тополя воспламеняются как порох, а огонь распространяется молниеносно, в том числе на ближайшие машины, деревья, дома.
читатель «Фонтанки»
Спасатели напоминают, что в это время нужно особенно внимательно следить за тем, попал ли ваш окурок в урну. Родителей просят обратить внимание на игры детей и рассказать им, почему поджигать пух чрезвычайно опасно. Во дворах, где пуха особенно много, сотрудники МЧС рекомендуют пролить территорию водой, чтобы обезопасить себя и свое имущество.