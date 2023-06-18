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    В Петербурге горит тополиный пух. МЧС рассказывает, что делать

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    2 комментария

    Тополиный пух, ежегодно докучающий аллергикам, в последние дни стал причиной пожаров. «Фонтанка» уже писала, как пенсионер из Фрунзенского района лишился машины из-за чужой шалости. А утром 18 июня пух загорелся уже на набережной Черной речки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что только за минувшие сутки их личный состав девять раз выезжал на тушение тополиного пуха в разных районах. В пресс-службе отметили, что пушистые семена тополя воспламеняются как порох, а огонь распространяется молниеносно, в том числе на ближайшие машины, деревья, дома.

    читатель «Фонтанки»

    Спасатели напоминают, что в это время нужно особенно внимательно следить за тем, попал ли ваш окурок в урну. Родителей просят обратить внимание на игры детей и рассказать им, почему поджигать пух чрезвычайно опасно. Во дворах, где пуха особенно много, сотрудники МЧС рекомендуют пролить территорию водой, чтобы обезопасить себя и свое имущество.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ПухПожарыСанкт-ПетербургМЧС
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    p_vadim18 Июн 2023 в 13:12
    Помню в военном универе по приказу генерала-сбивали тополиные пушинки из брандспойта
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 13:12
    Дай бог тому здоровья кто придумал у "Техноложки" вырубить тополя...машина под окном , сплю спокойно
    +0−0
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