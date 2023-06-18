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    На Белградской улице компания увлеклась поджиганием тополиного пуха и спалила машину

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    8 комментариев

    Петербургский пенсионер лишился своей «семерки» из-за ночной шалости компании из двух мужчин и женщины. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.

    Накануне ночью в дежурную часть главка полиции поступило сообщение о том, что у дома 26, к. 4 по улице Белградской горит автомобиль. По прибытии на место был обнаружен частично выгоревший ВАЗ-2107, принадлежащий 68-летнему мужчине. Владелец машины написал заявление в полицию и указал ущерб.

    Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На кадрах возле автомобиля двое мужчин и женщина развлекались, поджигая тополиный пух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    К слову, той же ночью, но уже на Английском проспекте загорелись сразу три автомобиля: «Солярис», «Ауди 80» и «Ситроен». Что стало причиной — неизвестно. Дело пока также не возбуждено.

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    Подожгли пух
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    Комментарии 8

    Гость18 Июн 2023 в 12:53
    Машину не так-то просто поджечь. А пух сгорает мгновенно
    Видимо у таза текло из всех щелей горючее (бензин, масло) и/или дыры в салон такие, что сразу тряпки какие-нить взялись..
    Нормальную тачку так не сжечь:)
    +0−0
    gromin1218 Июн 2023 в 12:29
    Балбесы, но умысла сжигать машину у них думаю небыло. Но "крови" жаждут все. А если искренне, разве в детстве никто пух не поджигал? А петарды в Новый год пускаем и не думаем, что китайский бабах полетит не туда с таким же результатом?
    Просто так получилось.
    А ущерб от такой потери тысяч 20-30 они наверное погасят. По десятке с носа и делов-то...
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 10:41
    Весь в пуху я
    +1−0
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