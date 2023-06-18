На Белградской улице компания увлеклась поджиганием тополиного пуха и спалила машину

Петербургский пенсионер лишился своей «семерки» из-за ночной шалости компании из двух мужчин и женщины. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.



Накануне ночью в дежурную часть главка полиции поступило сообщение о том, что у дома 26, к. 4 по улице Белградской горит автомобиль. По прибытии на место был обнаружен частично выгоревший ВАЗ-2107 , принадлежащий 68-летнему мужчине. Владелец машины написал заявление в полицию и указал ущерб.

Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На кадрах возле автомобиля двое мужчин и женщина развлекались, поджигая тополиный пух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.