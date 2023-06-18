На Белградской улице компания увлеклась поджиганием тополиного пуха и спалила машину

Петербургский пенсионер лишился своей «семерки» из-за ночной шалости компании из двух мужчин и женщины. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.
Накануне ночью в дежурную часть главка полиции поступило сообщение о том, что у
Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На кадрах возле автомобиля двое мужчин и женщина развлекались, поджигая тополиный пух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
К слову, той же ночью, но уже на Английском проспекте загорелись сразу три автомобиля: «Солярис», «