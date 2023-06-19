Поджигателя «Ниссана» на Пархоменко приговорили к условному сроку

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который осенью 2020 года поджег припаркованный автомобиль в Выборгском районе города. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

В ночь с 12 на 13 ноября 2020 года у дома 33 по проспекту Пархоменко подсудимый облил переднюю часть припаркованного Nissan Qashqai легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сообщает 19 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. Камера засняла, как он подошел к машине с сумкой, присел рядом, а затем кинул ей на капот что-то горящее и убежал. Ущерб, причиненных хозяйке «Ниссана», составил более 1 миллиона рублей.