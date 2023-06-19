Ребенок и шесть взрослых пострадали при обстреле в Белгородской области. Машину закинуло на соседнюю

Под обстрелы попал Валуйский городской округ, сообщил утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На его фотографиях — разбитые стёкла и повреждённые автомобили.
Ранены, по предварительным данным, семь человек, в том числе ребёнок (у него перелом ключицы). Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, еще одна девушка — контузию. Их всех в состоянии средней степени тяжести доставили в Центральную районную больницу. Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились за медпомощью самостоятельно.
В четырёх частных домовладениях и пяти многоквартирных домах выбиты окна, посечены фасады. На одном из участков начался пожар: загорелась хозяйственная постройка. Оперативные службы прибыли на места ЧП.
Гладков также рассказал, что начинаются выплаты потерпевшим: начислено