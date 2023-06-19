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    Ребенок и шесть взрослых пострадали при обстреле в Белгородской области. Машину закинуло на соседнюю

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    21 комментарий
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Под обстрелы попал Валуйский городской округ, сообщил утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На его фотографиях — разбитые стёкла и повреждённые автомобили.

    Ранены, по предварительным данным, семь человек, в том числе ребёнок (у него перелом ключицы). Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, еще одна девушка — контузию. Их всех в состоянии средней степени тяжести доставили в Центральную районную больницу. Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились за медпомощью самостоятельно.

    В четырёх частных домовладениях и пяти многоквартирных домах выбиты окна, посечены фасады. На одном из участков начался пожар: загорелась хозяйственная постройка. Оперативные службы прибыли на места ЧП.

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    Гладков также рассказал, что начинаются выплаты потерпевшим: начислено 54 тысячам человек по 10 тысяч рублей и 32 тысячам человек по 50 тысяч рублей.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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    Белгородская областьОбстрел Белгородской областиОбстрелы

    Комментарии 21

    26595734019 Июн 2023 в 09:51
    И где же росгвардия, котрую упорно набирали и вооружали последние 10 лет для защиты населения?
    +0−0
    Гость19 Июн 2023 в 09:29
    Новый прорыв геостратега
    +1−0
    Гость19 Июн 2023 в 09:22
    Кадыров с орлами что там делает! За спины спрятался.Он же сказал что займётся ими. Или пайку доедает МО после заключения контракта на радостях.Сбежав с передовой!
    +1−0
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