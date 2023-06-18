В Абхазии горная река унесла четырехлетнего ребенка. Его ищут почти сутки

В Гагрском районе Абхазии около суток продолжаются поиски четырехлетнего мальчика, который приехал на отдых с родителями из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
Вечером 17 июня ребенка унесло течением горной реки Гега в районе Гегского водопада, сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34. Ребенка ищут около полусотни спасателей из Сухума, Гагр, Гудауты и Очамчыры. На место выехал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния.
Река Гега протекает в узком ущелье, на всем ее протяжении множество порогов и водопадов, а температура воды не превышает шести градусов. В июне 2021 года в реку Гега с моста упала 23-летняя туристка из России. Ее поиски продолжались более трех суток, девушку так и не нашли.