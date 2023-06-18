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    В Донецке медики извлекли из груди раненого военного взрывоопасный предмет

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    4 комментария

    В госпитале Донецка операцию над раненым военнослужащим проводили вместе медики и пиротехники МЧС России. Они извлекали часть гранаты. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба МЧС.

    Судя по фотографиям, ранение военный получил в грудь.

    Фото: МЧС России
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    «Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

    Им удалось безопасно извлечь взрывоопасный предмет длиной 10 сантиметров. Его передали сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

    Фото: МЧС России
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    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России

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    ДонецкОперацияРаненный военныйВзрывоопасный предмет
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    Комментарии 4

    своих не бросаем18 Июн 2023 в 17:54
    точно из груди извлекали?😆😆😆
    +1−0
    Sonata18 Июн 2023 в 17:35
    У кого что есть. Тут по гражданке кабачки из прямой кишки пациента извлекают. Извлечение части гранаты уже не удивляет.
    +2−0
    академикдон18 Июн 2023 в 17:23
    Был свидетелем, когда в армии служил, в 90-м году, тоже ВОГ, самострел, застрял в ладони у солдатика. Страшно подойти было, обошлось.
    +1−0
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