В Донецке медики извлекли из груди раненого военного взрывоопасный предмет

В госпитале Донецка операцию над раненым военнослужащим проводили вместе медики и пиротехники МЧС России. Они извлекали часть гранаты. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба МЧС.
Судя по фотографиям, ранение военный получил в грудь.
«Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
Им удалось безопасно извлечь взрывоопасный предмет длиной 10 сантиметров. Его передали сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.