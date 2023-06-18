FT: конференция ООН по климату закончилась заявлениями о домогательствах к женщинам-делегатам

Женщины-делегаты пожаловались журналистам на оскорбительное поведение и домогательства со стороны мужчин на переговорах ООН по климату COP27, пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times 18 июня. 27-я конференция ООН по изменению климата COP27 прошла в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 20 ноября 2022 года, но о домогательствах стало известно не сразу.

В июне 2023 года глава мексиканской делегации Камила Сепеда рассказала Financial Times, что подвергалась сексуальным домогательствам и получала «неприемлемые сообщения» от делегата-мужчины на конференции ООН.