FT: конференция ООН по климату закончилась заявлениями о домогательствах к женщинам-делегатам

Женщины-делегаты пожаловались журналистам на оскорбительное поведение и домогательства со стороны мужчин на переговорах ООН по климату COP27, пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times 18 июня.
В июне 2023 года глава мексиканской делегации Камила Сепеда рассказала Financial Times, что подвергалась сексуальным домогательствам и получала «неприемлемые сообщения» от делегата-мужчины на конференции ООН.
Свое решение придать эти факты огласке спустя более чем полгода Сепеда объяснила тем, что женщины продолжают сталкиваться с харассментом на переговорах в ООН, и, чтобы их обезопасить, требуются «упреждающие меры».
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