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    FT: конференция ООН по климату закончилась заявлениями о домогательствах к женщинам-делегатам

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    12 комментариев

    Женщины-делегаты пожаловались журналистам на оскорбительное поведение и домогательства со стороны мужчин на переговорах ООН по климату COP27, пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times 18 июня. 27-я конференция ООН по изменению климата COP27 прошла в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 20 ноября 2022 года, но о домогательствах стало известно не сразу.

    В июне 2023 года глава мексиканской делегации Камила Сепеда рассказала Financial Times, что подвергалась сексуальным домогательствам и получала «неприемлемые сообщения» от делегата-мужчины на конференции ООН.

    Свое решение придать эти факты огласке спустя более чем полгода Сепеда объяснила тем, что женщины продолжают сталкиваться с харассментом на переговорах в ООН, и, чтобы их обезопасить, требуются «упреждающие меры».

    Также о домогательствах в ходе COP27 журналистам Financial Times рассказал неназванный источник, знакомый с ситуацией.

    Климатическая конференция COP28 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

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    ООНДомогательства
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    Комментарии 12

    26668629018 Июн 2023 в 18:05
    Климатические мошенницы решили в очередной раз напомнить о себе.
    +1−0
    своих не бросаем18 Июн 2023 в 17:59
    Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики решила не наказывать депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Заседание продлилось около часа. На него пришли журналистки, которые рассказали о домогательствах Слуцкого и направили жалобы на него — продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Би-би-си» Фарида Рустамова. Против Слуцкого также выступала заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию она не направляла.

    Сам Слуцкий опоздал на заседание на 45 минут. Он зашел в кабинет, где проходит заседание, после того, как из него вышли журналистки, дал показания в закрытом режиме и ушел спустя несколько минут.
    +0−0
    BVL18 Июн 2023 в 17:59
    Просто они ожидали "под климат", но никто не оправдал их надежд. Вот и возбудились фантазиями о домогательствах.
    А если честно: посмотрите на подобных "делегаток" - столько не выпить - несколько дней кошмары мучать будут и другие проблемы возможны.
    +1−0
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