Путин ответил на вопрос о местонахождении главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за пределами Украины. Такое предположение сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, когда его спросили о местонахождении украинского военного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в воскресенье, 18 июня, журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Мне кажется, что я знаю. Но вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться», — сказал глава государства.

В Telegram-каналах в мае распространилась информация о ранении главкома ВСУ Залужного. Украинское Минобороны опровергало такие заявления.