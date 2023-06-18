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    Путин ответил на вопрос о местонахождении главкома ВСУ Залужного

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    31 комментарий

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за пределами Украины. Такое предположение сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, когда его спросили о местонахождении украинского военного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в воскресенье, 18 июня, журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Мне кажется, что я знаю. Но вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться», — сказал глава государства.

    В Telegram-каналах в мае распространилась информация о ранении главкома ВСУ Залужного. Украинское Минобороны опровергало такие заявления.

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    Комментарии 31

    Гость18 Июн 2023 в 15:44
    а где подполковник Винивитин?
    +1−0
    Гость18 Июн 2023 в 15:44
    Патриоты также могут нарочно прикидываться врагами России и печать здесь что-нибудь запредельно кровожадное и глупое.
    Что же получится в итоге? А ничего. Впрочем...
    +0−1
    Гость18 Июн 2023 в 15:40
    Кстати, если враги России здесь будут мимикрировать под патриотов, то они наверняка будут очернять патриотизм, нарочно писать с ошибками и показывать, что все патриоты люди темные и глупые.
    +0−1
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