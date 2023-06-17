Путин обсудил Украину с африканской делегацией: новости СВО за 17 июня

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 июня.
Новые иноагенты
Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского. В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».
Переговоры с ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамапоса 16 июня посетил Киев, а
Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. Он подчеркнул, что ценит «заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта» со стороны африканских лидеров. Отдельно президент высказался по поводу вывоза детей с Украины.
— Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями, — подчеркнул Путин.
Кремль анонсировал, что российский президент проведет с Рамапосой отдельную двустороннюю встречу.