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    Спецоперация на Украине

    Путин обсудил Украину с африканской делегацией: новости СВО за 17 июня

    Главное, что случилось за последние сутки

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    Президент говорил о спецоперации во время ПМЭФ
    Президент говорил о спецоперации во время ПМЭФФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 июня.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского. В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

    Переговоры с ЮАР

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса 16 июня посетил Киев, а 17-го — прилетел в Москву. Он представил план мирного урегулирования, который предлагают африканские страны. Его условия — скорейшее начало переговоров, достижение мира путем дипломатии, соблюдение устава ООН и гуманитарная поддержка жертв конфликта.

    Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. Он подчеркнул, что ценит «заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта» со стороны африканских лидеров. Отдельно президент высказался по поводу вывоза детей с Украины.

    — Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями, — подчеркнул Путин.

    Кремль анонсировал, что российский президент проведет с Рамапосой отдельную двустороннюю встречу.

    Президент говорил о спецоперации во время ПМЭФ
    Президент говорил о спецоперации во время ПМЭФФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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