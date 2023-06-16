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    Минюст признал иноагентами экономиста Алексашенко*, политика Шлосберга* и режиссёра Манского*

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    1 комментарий

    Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов экономиста Сергея Алексашенко*, режиссёра Виталия Манского*, журналистку Светлану Прокопьеву*, журналистку Юлия Парамонову*, политика Льва Шлосберга*, издание «Весьма»* и фонд «Свободная Якутия»*. Соответствующая публикация в пятницу, 16 июня, появилась на сайте ведомства.

    Министерство юстиций РФ обосновало причины внесения в реестр. Среди них — распространение информационных материалов иностранных агентов, заявление против специальной военной операции и поддержка властей Украины, распространение информации, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, получение поддержки от иностранных источников и прочее. Подробнее можно прочитать по ссылке.

    *Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов

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    Комментарии 1

    Antuan Rokanten16 Июн 2023 в 21:20
    Зачем же это сделал минюст? Ведь их никто не просил об этом.
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