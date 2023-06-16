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    Европеец вплавь пытался попасть в Россию

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    5 комментариев

    На границы Ленинградской области и Эстонии российские пограничники прервали заплыл иностранного гражданина. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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    Иностранец пытался пересечь вплавь реку Нарва в Кингисеппском районе. Он плыл в Россию с рюкзаком и личными вещами. Еще у него с собой было 40 000 рублей. «Указанное лицо является гражданином одной из стран ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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    Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской областиНарва
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    Комментарии 5

    posvol16 Июн 2023 в 21:09
    Боже🙈зачем ему понадобилось в мордор?!
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 21:08
    И стар и млад — все спешат на ПМЭФ, послушать дядю Володю... 🤭
    +1−0
    Михаил Микушин16 Июн 2023 в 21:05
    Караул! Бездуховная Европа ринулась в Россию за скрепами!
    +1−0
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