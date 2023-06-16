Европеец вплавь пытался попасть в Россию

На границы Ленинградской области и Эстонии российские пограничники прервали заплыл иностранного гражданина. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Иностранец пытался пересечь вплавь реку Нарва в Кингисеппском районе. Он плыл в Россию с рюкзаком и личными вещами. Еще у него с собой было 40 000 рублей. «Указанное лицо является гражданином одной из стран ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».