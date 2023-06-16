В Дагестане после ЕГЭ и ОГЭ аннулировали несколько сотен результатов

Результаты 280 работ ОГЭ и ЕГЭ аннулировали в Дагестане из-за списывания на экзамене. Нарушения вычислили благодаря системе видеонаблюдения. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.



«На сегодняшний день количество аннулированных работ на ЕГЭ составляет 58 из 36 790 выполненных работ, на ОГЭ — 222 работы из 155 559 выполненных работ», — сказано в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

Также на участников и организаторов экзаменов составили 96 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что во время проведения ОГЭ в Курахском районе только 4 ученика сдавали экзамен по биологии собственными силами, остальным 96 девятиклассникам дали готовые ответы. В связи со скандалом глава Республики Дагестан Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования района. По мнению Меликова, за нарушения ответственен именно он.