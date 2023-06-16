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    В Дагестане после ЕГЭ и ОГЭ аннулировали несколько сотен результатов

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    4 комментария

    Результаты 280 работ ОГЭ и ЕГЭ аннулировали в Дагестане из-за списывания на экзамене. Нарушения вычислили благодаря системе видеонаблюдения. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

    «На сегодняшний день количество аннулированных работ на ЕГЭ составляет 58 из 36 790 выполненных работ, на ОГЭ — 222 работы из 155 559 выполненных работ», — сказано в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

    Также на участников и организаторов экзаменов составили 96 протоколов об административных правонарушениях.

    Ранее глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что во время проведения ОГЭ в Курахском районе только 4 ученика сдавали экзамен по биологии собственными силами, остальным 96 девятиклассникам дали готовые ответы. В связи со скандалом глава Республики Дагестан Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования района. По мнению Меликова, за нарушения ответственен именно он.

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    ЕГЭОГЭДагестан
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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 16:10
    Как не порадеть своему человечку... Здешним - не понять!
    +0−0
    Кулунжу16 Июн 2023 в 16:08
    Я твой ЕГЭ и ОГЭ труба шатал.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 16:06
    для чего пастухам знания та?
    +0−0
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