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    В ГИБДД заявили, что готовы к электронным правам и СТС, — дело за законодателями

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    2 комментария

    Госавтоинспекция РФ готова перейти на проверку электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства без необходимости подтверждать их оригиналами документов. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

    «Соответствующие эксперименты были проведены в московском регионе, Татарстане. Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — рассказал Понарьин ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума 16 июня.

    Цифровые копии водительских прав и СТС доступны в приложении «Госуслуги Авто» с января этого года. С помощью сервиса их можно предъявлять для проверки инспекторам ГИБДД даже без Интернета. С помощью служебного устройства с сертифицированным ПО инспектор может считать выданный приложением цифровой код и проверить документы таким образом. Однако водитель при этом все равно должен иметь оригиналы прав и СТС при себе и предъявить их сотруднику по требованию. Эта обязанность закреплена в ПДД.

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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 16:44
    У нас такое покрытие сотовых сетей, что штрих код из 5ки подтвердит и праваи стс ;)
    +0−0
    An Net16 Июн 2023 в 16:31
    недавно тормознули в ЛО, гаишник лишь посмеялся на вопрос, в электронном виде можно показать))
    +2−0
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