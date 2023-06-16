В ГИБДД заявили, что готовы к электронным правам и СТС, — дело за законодателями

Госавтоинспекция РФ готова перейти на проверку электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства без необходимости подтверждать их оригиналами документов. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.



«Соответствующие эксперименты были проведены в московском регионе, Татарстане. Мы как Госавтоинспекция готовы к такому введению, вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — рассказал Понарьин ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума 16 июня .