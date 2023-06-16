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    ПМЭФ-2023

    Сбер профинансирует строительство проекта ГК «КВС» в Калининском районе

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    5 комментариев

    Сбер и ГК «КВС» подписали соглашение о сотрудничестве на три года на ПМЭФ-2023. Документ предусматривает привлечение средств банка для строительства новых объектов девелопера.

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    Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний КВС, пояснил, что с помощью проектного финансирования возведут квартал бизнес-класса Б15 в Калининском районе Петербурга. Проект включает пять корпусов — более тысячи квартир, детский сад и школу. Кроме того, планируется строительство объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры и коммерческих площадей.

    Как отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», кроме финансирования строительства жилых объектов соглашение включает сотрудничество по ипотечному кредитованию участников долевого строительства.

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    Комментарии 5

    Гость16 Июн 2023 в 10:59
    и так все у пробках, в школе по 40 человек в класах ходят в две смены, в поликлинику теперь ходит в 5 раз больше человек, а они еще строят! неуважаемые буржуи, идите осваивайте пригороды, строте тем инфраструктуру, дороги, а не паразитируйте на советском наследстве
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 10:46
    Как строительный бизнес "клюнуло" и "понесло" в Калининский район. "Опупевают " не думая.
    +0−0
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