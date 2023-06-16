Сбер профинансирует строительство проекта ГК «КВС» в Калининском районе

Сбер и ГК «КВС» подписали соглашение о сотрудничестве на три года на ПМЭФ-2023. Документ предусматривает привлечение средств банка для строительства новых объектов девелопера.
Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний КВС, пояснил, что с помощью проектного финансирования возведут квартал бизнес-класса Б15 в Калининском районе Петербурга. Проект включает пять корпусов — более тысячи квартир, детский сад и школу. Кроме того, планируется строительство объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры и коммерческих площадей.
Как отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», кроме финансирования строительства жилых объектов соглашение включает сотрудничество по ипотечному кредитованию участников долевого строительства.