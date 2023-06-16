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    В Петербурге во время алкогольной вечеринки гость облил бензином и поджег 86-летнего пенсионера

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    Врачи Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России спасают 86-летнего пенсионера из Петербурга. Пожилого мужчину облили бензином и подожгли. В подозреваемых шурин. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 июня.

    Накануне в третьем часу ночи в полицию позвонила 48-летняя женщина и рассказала, что брат поджег ее 86-летнего возлюбленного. Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Энгельса. Бригада скорой помощи забрала пострадавшего с ожогами 50% тела, его состояние оценивается как тяжелое.

    По предварительным данным, в гости к женщине, проживающей в квартире пенсионера, пришел ее брат. Все вместе они выпивали, но вдруг поссорились. Молодой мужчина облил пожилого бензином. После того, как потерпевший загорелся, сестра вместе с братом стали его тушить.

    Районный следственный отдел ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый помещен в ИВС.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 15

    Гость16 Июн 2023 в 10:08
    Бедный старик
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