В Петербурге во время алкогольной вечеринки гость облил бензином и поджег 86-летнего пенсионера

Врачи Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России спасают 86-летнего пенсионера из Петербурга. Пожилого мужчину облили бензином и подожгли. В подозреваемых шурин. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 июня.

Накануне в третьем часу ночи в полицию позвонила 48-летняя женщина и рассказала, что брат поджег ее 86-летнего возлюбленного. Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Энгельса. Бригада скорой помощи забрала пострадавшего с ожогами 50% тела, его состояние оценивается как тяжелое.