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    Не смог. На улице Ломоносова мерседес застрял, как Винни-Пух

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    2 комментария

    На улице Ломоносова дорогой автомобиль застрял в петербургской реальности. Читатели «Фонтанки» 15 июня прислали в редакцию видео, которое запечатлело красивый мерседес в трудном положении. Машина не смогла преодолеть барьер, выставленный для безопасности временной водной магистрали. У въезда в арку идёт ремонт, и солидный «немец» застрял на деревянных мостках, как Винни-Пух в кроличьей норе.

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    Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

    Судя по этим кадрам, попытки самостоятельно «сняться с якоря» сразу успехом не увенчались. Коммунальный родник на улице Ломоносова, с которым боролись ремонтники, появился там за несколько часов до приезда мерседеса.

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    Мерседес
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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 00:59
    При чём тут Винни?
    +0−0
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