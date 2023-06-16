Не смог. На улице Ломоносова мерседес застрял, как Винни-Пух

На улице Ломоносова дорогой автомобиль застрял в петербургской реальности. Читатели «Фонтанки» 15 июня прислали в редакцию видео, которое запечатлело красивый мерседес в трудном положении. Машина не смогла преодолеть барьер, выставленный для безопасности временной водной магистрали. У въезда в арку идёт ремонт, и солидный «немец» застрял на деревянных мостках, как Винни-Пух в кроличьей норе.
Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»
Судя по этим кадрам, попытки самостоятельно «сняться с якоря» сразу успехом не увенчались. Коммунальный родник на улице Ломоносова, с которым боролись ремонтники, появился там за несколько часов до приезда мерседеса.