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    ПМЭФ-2023

    АО «Заслон» вложит в выпуск микросхем и медицинского оборудования 2 миллиарда рублей

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    Петербургский производитель оборудования АО «Заслон» вложит 2 миллиарда рублей в разработку и выпуск новых видов продукции. Соглашение об этом компания подписала 15 июня в ходе ПМЭФ-2023.

    Речь идет о микроэлектронных компонентах и медицинских диагностических системах, производство которых позволит сократить также зависимость петербургской промышленности от импортной продукции.

    АО «Заслон» — разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного оборудования, СВЧ-схем, медицинского диагностического оборудования. Головной офис предприятия и основная производственная площадка находятся в Петербурге.

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