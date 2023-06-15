АО «Заслон» вложит в выпуск микросхем и медицинского оборудования 2 миллиарда рублей

Петербургский производитель оборудования АО «Заслон» вложит 2 миллиарда рублей в разработку и выпуск новых видов продукции. Соглашение об этом компания подписала 15 июня в ходе
Речь идет о микроэлектронных компонентах и медицинских диагностических системах, производство которых позволит сократить также зависимость петербургской промышленности от импортной продукции.
АО «Заслон» — разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного оборудования, СВЧ-схем, медицинского диагностического оборудования. Головной офис предприятия и основная производственная площадка находятся в Петербурге.