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    Водитель BMW повернул направо и сбил юного самокатчика на проспекте Космонавтов

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    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства серьезного ДТП в Московском районе. Под колесами легкового автомобиля пострадал подросток на самокате.

    Наезд произошел в 22:25 13 июня у дома 54 по проспекту Космонавтов, сообщает 15 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 33-летний водитель автомобиля BMW 330d, двигаясь по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта, повернул направо, на проспект Космонавтов, и сбил 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.

    В результате ДТП подросток с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз. Как стало известно «Фонтанке», БМВ принадлежит монтажной фирме, и управлявший им мужчина работает в ней водителем. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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