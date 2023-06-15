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    Мужчину, устроившего для детей спонтанный урок анатомии, задержали на юге Петербурга

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    Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали подозреваемого в развратных действиях на детской площадке. Раньше его уже искали, но по другому поводу.

    О том, что у дома 6, корпус 2, по улице Белы Куна разгуливает эксгибиционист, в полицию сообщили родители напуганных детей 24 мая этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. Среди «насмотревшихся» были 10-летняя девочка и двое четвероклассников.

    СК возбудил дело по двум статьям: о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

    Подозреваемого — 55-летнего местного жителя задержали накануне около восьми вечера на Будапештской улице. Ранее он в поле зрения полиции в связи с аналогичными преступлениями не попадал. Но осенью 2020 года его искала полиция после заявления родственников о пропаже. Мужчину нашли через четыре дня.

    Сейчас его поместили в камеру.

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    ЭксгибиционистДетская площадкаЗадержаниеРазвратные действия
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