Мужчину, устроившего для детей спонтанный урок анатомии, задержали на юге Петербурга

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали подозреваемого в развратных действиях на детской площадке. Раньше его уже искали, но по другому поводу.



О том, что у дома 6, корпус 2, по улице Белы Куна разгуливает эксгибиционист, в полицию сообщили родители напуганных детей 24 мая этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. Среди «насмотревшихся» были 10-летняя девочка и двое четвероклассников.



СК возбудил дело по двум статьям: о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

