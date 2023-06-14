Перестройка в спальном вагоне. ФПК представила на ПМЭФ-2023 обновленный дизайн СВ

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила на Петербургском международном экономическом форуме обновленный дизайн вагонов СВ.



«В 2023 году мы планируем изменить интерьер существующих вагонов СВ, чтобы сделать их более комфортными для пассажиров. Подчеркнем, что речь идет только о новом дизайне, а не о строительстве новых вагонов», — говорится в сообщении ФПК.



Привычный дизайн СВ изменен концептуально. Теперь в спальном вагоне будет верхняя полка — компоновку мест решено сделать вертикальной, друг над другом. Купе будут смежные — между собой соединят два соседних отсека.