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    Перестройка в спальном вагоне. ФПК представила на ПМЭФ-2023 обновленный дизайн СВ

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    Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила на Петербургском международном экономическом форуме обновленный дизайн вагонов СВ.

    «В 2023 году мы планируем изменить интерьер существующих вагонов СВ, чтобы сделать их более комфортными для пассажиров. Подчеркнем, что речь идет только о новом дизайне, а не о строительстве новых вагонов», — говорится в сообщении ФПК.

    Привычный дизайн СВ изменен концептуально. Теперь в спальном вагоне будет верхняя полка — компоновку мест решено сделать вертикальной, друг над другом. Купе будут смежные — между собой соединят два соседних отсека.

    Фото: РЖД
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    Разработчики проекта считают, что в таких вагонах будет удобно путешествовать семьям с детьми и пожилыми родственниками.

    Еще из новшеств — столик со встроенной раковиной, а также экраны мультимедийной системы и встроенные сейфы.
    До конца года планируется подготовить 30 вагонов СВ с новым интерьером.

    Фото: РЖД

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    СВСпальный вагонНовый дизайн
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    Комментарии 10

    Гость14 Июн 2023 в 22:22
    Это ПРОРЫВ!
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