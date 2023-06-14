«Росатом» к 2032 году построит атомную электростанцию на Шри-Ланке на 300 МВт

Российская компания «Росатом» и власти Шри-Ланки договорились о строительстве АЭС мощностью до 300 МВт, сообщила 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
Посол уточнила, что все еще идет обсуждение того, будет это плавучая электростанция либо станция наземного базирования. В переговорах о строительстве атомной станции также участвуют представители Международного агентства по атомной энергии.
Строительство атомной электростанции — это «единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем», — отметила Джанита Лиянаге.
Первая АЭС на острове Шри-Ланка при технической поддержке российской компании будет построена к 2032 году, сообщил портал Ada Derana со ссылкой на совет по атомной энергии Шри-Ланки.