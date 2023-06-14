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    «Росатом» к 2032 году построит атомную электростанцию на Шри-Ланке на 300 МВт

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    Российская компания «Росатом» и власти Шри-Ланки договорились о строительстве АЭС мощностью до 300 МВт, сообщила 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

    Посол уточнила, что все еще идет обсуждение того, будет это плавучая электростанция либо станция наземного базирования. В переговорах о строительстве атомной станции также участвуют представители Международного агентства по атомной энергии.

    Строительство атомной электростанции — это «единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем», — отметила Джанита Лиянаге.

    Первая АЭС на острове Шри-Ланка при технической поддержке российской компании будет построена к 2032 году, сообщил портал Ada Derana со ссылкой на совет по атомной энергии Шри-Ланки.

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    РосатомШри-Ланка
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