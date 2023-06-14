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    Лукашенко: Россия и Украина год назад обсуждали аренду Крыма

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    Во время переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной в марте 2022 года делегации обсуждали условия аренды Крыма. Об этом в среду, 14 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает государственное белорусское издание БелТА.

    Белорусский лидер заявил, что лично видел проект мирного договора между странами, но Киев от этого в итоге отказался.

    «Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. <... > Хороший был процесс, но они от него отказались», — сказал Лукашенко.

    Накануне о том, что украинская делегация в Стамбуле парафировала соглашение между Россией и Украиной, говорил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

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