Лукашенко: Россия и Украина год назад обсуждали аренду Крыма

Во время переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной в марте 2022 года делегации обсуждали условия аренды Крыма. Об этом в среду, 14 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает государственное белорусское издание БелТА.

Белорусский лидер заявил, что лично видел проект мирного договора между странами, но Киев от этого в итоге отказался.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. <... > Хороший был процесс, но они от него отказались», — сказал Лукашенко.