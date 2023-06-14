МЧС России: Ущерб от подрыва Каховской ГЭС превысил 1,2 млрд рублей

Сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области, по оперативной оценке, превысил 1,2 миллиарда рублей. Об этом 14 июня сообщил глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии по предупреждению ЧС.



По его словам, на основе российского закона сумма ущерба от разлива Днепра на территории Херсонской области стала основанием для «федерального уровня реагирования». Он уточнил, что за координацию работ по ликвидации ЧС будет отвечать созданная правительственная комиссия.



Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб региону из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей. Врио губернатора Владимир Сальдо говорил об ущербе в 1,5 млрд рублей, но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после схода воды.

