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    Кабмин утвердил дополнительный налог на сверхдоходы в размере 10% от прибыли

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    На заседании Правительства РФ, кабинет министров утвердил законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль в размере 10% для большинства крупных компаний, 13 июня сообщает Минфин.

    Данный налог не будет взиматься с компаний, созданных после 2020 года, а также компаний со средней прибылью за 2021-2022 года, не превышающей 1 млрд рублей, до вычета налогов. Также он не коснется малого и среднего бизнеса, организаций, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), компаний нефтегазового сектора и компаний по добычи угля, с которых в этом году уже установлен НДПИ и демпфер на моторное топливо.

    Ставка налога составит 10% от суммы превышения доналоговой прибыли за 2021 и 2022 годы, в сравнении с показателем за 2018-2019 года. Однако сумма налога может составить 5%, при условии перечисления компанией обеспечительного платежа в срок с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

    Благодаря данному налогу правительство ожидает, что в бюджет поступит порядка 300 млрд рублей за налоговый период 2024 года.

    Ранее Фонтанка писала, что, согласно данным Росстата, в первой половине 2022 года российские предприятия получили доналоговую прибыль размером в 16,6 трлн рублей, что на 32% больше чем за тот же период в прошлом году. Во втором полугодии темпы снизились, однако за 9 месяцев 2022 года сальдированная прибыль составила 22,2 трлн рублей.

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