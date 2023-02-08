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    Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджет. Речь может идти о 250 млрд рублей

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    Власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли, полученной в 2022 году. При этом речь идет не о повышении налогов, а о разовом платеже в формате «windfall tax», передают слова вице-премьера Андрея Белоусова «Ведомости» 8 февраля.

    «Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», — отметил Белоусов.

    По словам вице-премьера, финансовые результаты года «были очень хорошие» и «сильно в плюс» у многих компаний, особенно в первом полугодии. Согласно данным Росстата, в первой половине 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль размером в 16,6 трлн рублей, что на 32 % больше, чем за тот же период в прошлом году. Во втором полугодии темпы снизились: за 9 месяцев 2022 года — 20,2 трлн рублей прибыли (на 2,7 % больше).

    Потенциальный размер средств, которые можно получить от компаний, он не озвучил, но, как уточнил источник «Ведомостей», речь может идти примерно о 250 млрд рублей. Сейчас позиция по поводу этого вопроса не сформирована и ведется дискуссия, но, по заверениям Белоусова, разовый взнос коснется только крупного бизнеса.

    Ранее The Bell* (признан иностранным агентом) сообщал, что в декабре правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд рублей. Тогда компании выступили со встречным предложением — увеличить в 2023 году 20 %-ный налог на прибыль на 0,5 %. Bloomberg также писал, что в декабре власти предложили провести «мобилизацию доходов», а в числе обсуждавшихся мер было увеличение дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных игроков.

    6 февраля Минфин оценил использование бюджета: в январе 2023 года он был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1 % год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7 %, до 3,117 трлн рублей. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы — 29 трлн. Дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2 % ВВП, а основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке.

    По мнению источников «Ведомостей», дефицит может превысить план и составить 4 трлн рублей.

    *Внесен Минюстом в список иностранных агентов

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