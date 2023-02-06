Дефицит бюджета РФ в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей. Расходы выросли на 59%

Федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, опубликованной 6 февраля, в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1% год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.
Нефтегазовые доходы в январе составили 426 млрд рублей, что на 46,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года. В Минфине это связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением экспорта природного газа.
«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки «Юралс» в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения», — отмечают в ведомстве.
Ненефтегазовые доходы снизились на 28% к январю 2022 года и составили 931 млрд рублей. Данные приведены с учетом тех 525,5 млрд рублей, которые не успели зачислить и распределить по бюджетам до 1 февраля в связи с переходом на механизм единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2023 года. Снижение ненефтегазовых доходов произошло в основном за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль, отмечают в Минфине.
Расходы бюджета в январе составили 3,117 трлн рублей, что на 58,7% больше, чем годом ранее. Это связывают с оперативным заключением контрактов и внесением авансов по отдельным контрактам.
В январе 2023 года дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей против профицита 125 млрд рублей годом ранее.