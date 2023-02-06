Дефицит бюджета РФ в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей. Расходы выросли на 59%

Федеральный бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, опубликованной 6 февраля, в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Доходы снизились на 35,1% год к году, до 1,356 трлн, расходы — выросли на 58,7%, до 3,117 трлн рублей.



Нефтегазовые доходы в январе составили 426 млрд рублей, что на 46,4% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года. В Минфине это связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением экспорта природного газа.

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки «Юралс» в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения», — отмечают в ведомстве.