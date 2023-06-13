Суд не стал рассматривать дело петербургской учительницы, обвиняемой в побоях четвероклассника

Мировой судья не стал рассматривать административное дело петербургской учительницы. Протокол полиции был составлен с ошибками.



Как следует из карточки дела на сайте мировых судей Петербурга, 13 июня материалы в отношении Елены Матяс переданы в архив. Поступившее дело было возвращено судьёй из-за ошибок в протоколе. Исправленные материалы в суд не поступили.

На учительницу 293-й гимназии Красносельского района Елену Матяс пожаловалась мама четвероклассника. По её словам, педагог дернула мальчика за руку, на коже остался синяк. После проверки прокуратуры полицией был составлен протокол. Там всё описали лаконично: «...схватила за руку и резко потянула на себя». Произошедшее квалифицировали по статье «Побои» КоАП РФ.