ЛДПР создала нейросеть «Жириновский». Что это, обещают показать уже на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (
пресс-служба ЛДПР
Нейросеть обучили на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях основателя ЛДПР Владимира Жириновского. «Суммарно за два месяца обработано порядка 1 терабайта видео, текстов, изображений», — рассказали в партии.
Как заявляют в ЛДПР, сейчас созданы текстовая и диалоговая версии нейросети, а также некий логический модуль. «Мы пока не решили, нужно ли делать голосовую диалоговую функцию общедоступной с точки зрения риска появления огромного количества фейков», — утончили в пресс-службе.
В ЛДПР пообещали, что задать вопрос «Жириновскому» можно будет на