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    ЛДПР создала нейросеть «Жириновский». Что это, обещают показать уже на ПМЭФ

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    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в четверг, 15 июня, презентуют нейросеть «Жириновский». Алгоритму можно будет задавать вопросы. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба ЛДПР.

    пресс-служба ЛДПР

    Нейросеть обучили на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях основателя ЛДПР Владимира Жириновского. «Суммарно за два месяца обработано порядка 1 терабайта видео, текстов, изображений», — рассказали в партии.

    Как заявляют в ЛДПР, сейчас созданы текстовая и диалоговая версии нейросети, а также некий логический модуль. «Мы пока не решили, нужно ли делать голосовую диалоговую функцию общедоступной с точки зрения риска появления огромного количества фейков», — утончили в пресс-службе.

    В ЛДПР пообещали, что задать вопрос «Жириновскому» можно будет на ПМЭФ-2023 в четверг, 15 июня, в 12:00.

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    ПМЭФ-2023Владимир ЖириновскийНейросеть
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