Чувство сытости и витамины: врачи — о том, чем полезно авокадо и как его выбрать

Авокадо богато содержанием полезных жиров, минералов и витаминов — фолиевой кислоты, витамина К, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Врачи рассказывают нашим новосибирским коллегам о том, чем полезно авокадо, как его выбрать, какие блюда с ним лучше готовить и кому следует есть его с осторожностью.

Чем полезно авокадо Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина говорит, что авокадо относится к вечнозеленым плодовым растениям, произрастающим в тропических и субтропических поясах нашей планеты. По своему вкусу его спелые плоды напоминают немного подтаявшее сливочное масло, обладающее легким ореховым послевкусием.

Врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин объясняет, что авокадо — отличный источник полиненасыщенных жирных кислот, употребление которых позволяет уменьшить вероятность фатальных сердечно-сосудистых событий, а значит, и увеличить продолжительность жизни: — Ягода богата витаминами А, К, В9 и содержит минералы: магний, калий, медь. За счет жиров авокадо обладает высокой сытностью, а невыраженный вкус позволяет добавлять его во многие блюда, например в салаты и бутерброды. Авокадо идеально сочетается с овощами и другими продуктами, содержащими жирорастворимые витамины, — они лучше усваиваются за счет жиров ягоды.

В Соединенных Штатах чаще всего употребляют авокадо сорта Haas, поэтому в том числе и по его употреблению исследователи отслеживали снижение сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко акцентирует внимание на том, что проспективное исследование, в котором приняли участие более 110 тысяч мужчин и женщин в течение более 30 лет, показало, что употребление двух порций авокадо в неделю снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

— Исследователи также обнаружили, что замена половины порции масла, сыра, бекона или других продуктов животного происхождения на эквивалентное количество авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%. Авокадо насыщено питательными веществами. Плоды богаты жирами, но содержат мононенасыщенные жиры (МНЖК) и полиненасыщенные жиры (ПНЖК), которые считаются полезными.

По словам Антона Брыкина, содержание жиров на 100 г авокадо составляет примерно 14— 15 г . При этом большая часть из них именно «полезные». Но употребление авокадо, как и любого другого продукта, должно быть адекватным.

Употребление с осторожностью Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Светлана Трунько акцентирует внимание на том, что всё-таки авокадо — это продукт не совсем типичный для ферментативной системы жителей России, поэтому у некоторых легко может развиться аллергия или непереносимость: — Авокадо лучше не сочетать с приемом препаратов для разжижения крови. Витамин К, входящий его состав, улучшает свертываемость крови, чем может аннулировать действие лекарств. Антон Брыкин замечает, что не стоит рассчитывать, что только лишь включение авокадо в рацион позволит повлиять на общее состояние организма. Он также отмечает, что в кожуре и косточке ягоды содержится персин — токсичный яд. Он способен поражать желудочно-кишечный тракт человека, вызывая нарушение пищеварения и выраженные аллергические реакции.

Авокадо используют как самостоятельное блюдо в сыром или запеченном виде, а также делают соусы, добавляют в салаты Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Как и с чем его едят Юлия Барухина говорит, что, несмотря на высокую питательную ценность, авокадо считают диетическим продуктом из-за высокого содержания омега-кислот: — Они снижают уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти жиры необходимо добавлять в полноценный рацион, если вы придерживаетесь правильного питания. При употреблении с достаточным количеством клетчатки, которая также есть в авокадо, они продлевают чувство сытости.

По ее словам, масло авокадо в салатах увеличивает поглощение полезных веществ организмом минимум в 2,5 раза, а максимум — в 15 раз. Таким образом, плод не только очень питателен, но и повышает ценность других растительных продуктов. Добавляя чайную ложку масла авокадо к овощным блюдам, можно получить от них еще больше пользы. Врач уверена, что авокадо можно добавлять в рацион для укрепления организма, долгого насыщения, профилактики болезней и как дополнительный источник полезных веществ при снижении веса. Из авокадо можно делать салаты, холодную закуску гуакамоле, соусы, бутербродные пасты, смузи и домашний майонез. Мякоть добавляют к пасте и крупам, запекают в духовке. Авокадо отлично сочетается с рыбой и морепродуктами, лимонным соком, птицей и большинством овощей. Как выбрать плод Ирина Федорченко советует аккуратно надавить на фрукт пальцем: если вмятина на поверхности не образовалась, значит, плод еще не достиг зрелости. Если после надавливания осталась вмятина и кожура не выравнивается, это говорит о том, что плод перезрел. Купить его можно, но съесть лучше в день покупки.

— Встряхните плод: если при встряхивании слышится постукивание, фрукт готов к употреблению. Так как после созревания косточка легко отделяется от мякоти, — уточняет она. Юлия Барухина рекомендует выбирать плод без повреждений:

— Спелый фрукт, в зависимости от сорта, отличается темно-зеленым или коричневым цветом. Плод не должен быть очень твердым, иначе он не дозреет, а испортится. При нажатии хорошее авокадо не рыхлое, а слегка мнется. Мять его нужно осторожно, в области, где плод крепился к ветке. Если сильно помять бока, авокадо быстро испортится. Как правило, авокадо доспевает в течение пары дней при комнатной температуре, а в холодильнике его можно хранить не более четырех-пяти суток, подытоживает врач.