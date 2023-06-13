Всевидящее «Око». «Фонтанка» узнала, что кружит над «Экспофорумом» в преддверии ПМЭФ

«Неопознанный летающий объект» растревожил жителей Петербурга накануне открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Белая штука над Шушарами стала главной темой в письмах читателей «Фонтанки» 13 июня.
Как сообщалось ранее, это аэростат. Если быть точнее — «Око», если еще точнее — «Око» Росгвардии. С помощью дирижабля силовики будут вести наблюдение с воздуха. Комплекс высотного наблюдения позволяет распознавать лица на массовых мероприятиях. Так что, если будете поблизости, знайте — вас снимает не очень-то и скрытая камера.
В 2020 году «Око» использовали в Подмосковье, чтобы выявлять нарушителей самоизоляции. Также с помощью дирижабля следили за порядком на дорогах.