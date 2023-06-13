Росавиация рассказала о том, что россиянам грозит за запуск дрона

Россиян предупредили об ответственности за несанкционированный запуск дрона: так, гражданам может грозить от 20 до 50 тысяч рублей, а если кто-то при запуске пострадал или погиб — до 7 лет лишения свободы. Об этом 13 июня сообщает Росавиация.



«Нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов (статья 11.4 КоАП), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы (статья 271.1 УК)», — заявили в ведомстве, уточнив, что в компетенции Росавиации не входят вопросы об ответственности за запуск дронов (цитата по РИА Новости).

