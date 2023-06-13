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    Росавиация рассказала о том, что россиянам грозит за запуск дрона

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    Россиян предупредили об ответственности за несанкционированный запуск дрона: так, гражданам может грозить от 20 до 50 тысяч рублей, а если кто-то при запуске пострадал или погиб — до 7 лет лишения свободы. Об этом 13 июня сообщает Росавиация.

    «Нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов (статья 11.4 КоАП), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы (статья 271.1 УК)», — заявили в ведомстве, уточнив, что в компетенции Росавиации не входят вопросы об ответственности за запуск дронов (цитата по РИА Новости).

    Согласно российскому закону, статья 11.4 КоАП предполагает штрафы для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Уголовная статья 271.1, которая устанавливает нарушения правил использования воздушного пространства России, говорит о том, что если по неосторожности человеку будет нанесен тяжкий вред здоровью или смерть, то виновник может оказаться за решеткой на срок до семи лет.

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