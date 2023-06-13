ФАС обнаружила картельный сговор на рынке лабораторных исследований

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате мониторинга закупок обнаружила картельный сговор в сфере лабораторных исследований. Более
Компании «Молбиол», «Медстандарт», «Русмедторг», «Элюентлабораториз» и «Аналитическая мануфактура» обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства путем сговора о поставке различного рода оборудования, химических продуктов и расходников.
«Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур», — заявила ФАС.
Часть этих контрактов была связана с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», и поставка проводилась в 24 регионах Российской Федерации.
Если вина компаний будет доказана, то их оштрафуют в соответствии с КоАП РФ (от 0,03 до 0,15 от размера контрактов) на сумму от 165 до