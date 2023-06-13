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    ФАС обнаружила картельный сговор на рынке лабораторных исследований

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате мониторинга закупок обнаружила картельный сговор в сфере лабораторных исследований. Более 1,1 млрд руб. может составлять стоимость контрактов, заключенных между подозреваемыми компаниями, сообщает пресс-служба ФАС.

    Компании «Молбиол», «Медстандарт», «Русмедторг», «Элюентлабораториз» и «Аналитическая мануфактура» обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства путем сговора о поставке различного рода оборудования, химических продуктов и расходников.

    «Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур», — заявила ФАС.

    Часть этих контрактов была связана с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», и поставка проводилась в 24 регионах Российской Федерации.

    Если вина компаний будет доказана, то их оштрафуют в соответствии с КоАП РФ (от 0,03 до 0,15 от размера контрактов) на сумму от 165 до 330 млн руб.

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    ФАСКартельный сговор
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