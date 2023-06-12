Спектакль «Опричник» в Михайловском завершили гимном России. Пели Кехман, бояре и стрельцы

Необычно завершился спектакль «Опричинк» в Михайловском театре вечером понедельника. Артисты во главе с художественным руководителем Владимиром Кехманом в роли царя исполнили гимн России.
На оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» видео, Владимир Кехман обращается к залу: «Моя дорогая и любимая публика, сегодня у нас замечательный праздник — День России. Мы хотим сегодняшним спектаклем ввести традицию, что обязательно будем петь в этот день гимн».
«Фонтанка.ру»
Любопытно, что в роли царя Ивана Грозного на сцене Михайловского театра Владимир Кехман появился впервые почти год назад — 13 июня. Он появляется почти в самом конце примерно на 1 минуту. Роль не предполагает реплик и вокальной партии.