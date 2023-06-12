Поранил лапу и остался без мамы. В Алтайском крае спасли медвежонка

Двухмесячный медвежонок поранил лапу и не смог больше самостоятельно передвигаться. В результате остался один. Историю спасения детеныша 12 июня рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.



Нашли раненного медвежонка инспекторы по охотничьему надзору. Родителей рядом не оказалось, поэтому единственное, что можно было предпринять для спасения малыша — временное изъятие из природы.