Поранил лапу и остался без мамы. В Алтайском крае спасли медвежонка

Двухмесячный медвежонок поранил лапу и не смог больше самостоятельно передвигаться. В результате остался один. Историю спасения детеныша 12 июня рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
Нашли раненного медвежонка инспекторы по охотничьему надзору. Родителей рядом не оказалось, поэтому единственное, что можно было предпринять для спасения малыша — временное изъятие из природы.
К спасению подключился Росприроднадзор. Медвежонок был сначала передан в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Там специалисты после осмотра вынесли вердикт: рана для жизни не опасная, но медведю нужна помощь людей. Прежде чем вернуться в природу, ему нужно подрасти.
В Алтайском государственном заповеднике третий год работает приют для медвеждат-сирот. Теперь малыш там, ему предстоит период реабилитации.
«Следим за ситуацией. В дальнейшем обязательно поучаствуем в выпуске медвежонка!», — добавила Светлана Радионова.