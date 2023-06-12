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    Поранил лапу и остался без мамы. В Алтайском крае спасли медвежонка

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    Фото: глава Росприроднадзора Светлана Радионова / telegram
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    Двухмесячный медвежонок поранил лапу и не смог больше самостоятельно передвигаться. В результате остался один. Историю спасения детеныша 12 июня рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

    Нашли раненного медвежонка инспекторы по охотничьему надзору. Родителей рядом не оказалось, поэтому единственное, что можно было предпринять для спасения малыша — временное изъятие из природы.

    К спасению подключился Росприроднадзор. Медвежонок был сначала передан в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Там специалисты после осмотра вынесли вердикт: рана для жизни не опасная, но медведю нужна помощь людей. Прежде чем вернуться в природу, ему нужно подрасти.

    В Алтайском государственном заповеднике третий год работает приют для медвеждат-сирот. Теперь малыш там, ему предстоит период реабилитации.

    «Следим за ситуацией. В дальнейшем обязательно поучаствуем в выпуске медвежонка!», — добавила Светлана Радионова.

    Фото: глава Росприроднадзора Светлана Радионова / telegram

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