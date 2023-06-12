Маневр прогулочного катера у Крестовского острова отправил в больницу девушку

Транспортное следствие выясняет обстоятельства речной прогулки в Петербурге, в результате которой в больнице оказалась девушка. По предварительным данным, между Крестовским и Елагиным маневрирование катера не было безопасным.



Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 12 июня, медицинская помощь потребовалась 20-летней пассажирке скоростного Pioneer. Накануне её катали по петербургским рекам, отдых закончился в Средней Невке у 2-го Елагина моста.



«Получила травму головы во время оказания услуг по водной прогулке в результате опасного маневрирования капитаном катера. Пострадавшая была доставлена в больницу», — рассказали в ведомстве.

